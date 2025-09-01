Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, kaleci transferi konusunda karşı karşıya geldi. Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan kaleci Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptırdı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRİP BİTİRDİ

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu fakat anlaşılmasına rağmen beklettiği Ederson için Fenerbahçe araya girip transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Manchester City'ye 13 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon Euro alacak Ederson'un bugün özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler bu transfer için de resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Ederson'u ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'da gözler Altay Bayındır ya da Onana'ya çevrildi. Manchester United ile konuşmaya başlayan sarı-kırmızılılar, bu iki kaleciden birinin kiralanması için teklifte bulunacak.