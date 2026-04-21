Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine dev prim! Saran devrede

Fenerbahçe’de şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olan Galatasaray derbisi öncesi yönetim, motivasyonu zirveye taşımak için tarihi bir karara imza attı. Rize’de yaşanan puan kaybına rağmen Başkan Sadettin Saran, 3 milyon dolarlık dev prim sözünü masada tuttu.

FENERBAHÇE’DE DERBİ DOPİNGİ! SADETTİN SARAN’DAN 3 MİLYON DOLARLIK "FEDAKÂRLIK" KARARI

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Trendyol Süper Lig’de pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe’de yönetim, şampiyonluk hasretini bitirmek adına tüm imkânları seferber etti. Başkan Sadettin Saran’ın, Çaykur Rizespor beraberliği sonrası kaçan fırsata rağmen, derbi motivasyonunu düşürmemek adına daha önce belirlenen 3 milyon dolarlık primi oyunculara ödeme kararı aldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk ateşini canlı tutmak isteyen yönetim, Samandıra'da havayı değiştirecek bir adım attı. Başlangıçta Rizespor ve Galatasaray maçlarını kapsayan bir paket olarak planlanan 3 milyon dolarlık prim uygulaması, Rize’de alınan beraberlik sonrası riske girmişti. Ancak Başkan Sadettin Saran, yöneticilerle yaptığı toplantıda takıma olan güvenini tazeledi.

"HİÇBİR FEDAKÂRLIKTAN KAÇINMAMALIYIZ"

Toplantıda duygusal ve kararlı bir konuşma yaptığı öğrenilen Başkan Saran'ın kurmaylarına, "Rize maçının ardından o gece hiçbirimiz için iyi geçmedi. Bunu kabul ediyorum. Ama hala bir şansımız var ve bunu sürdürmeliyiz. Bu yüzden de hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıyız!" ifadelerini kullandığı belirtildi.

PRİM İPTAL EDİLMEDİ, TEK MAÇA İNDİ

Bu kararla birlikte, Rize deplasmanındaki kayba rağmen derbi galibiyeti halinde oyuncular başlangıçta planlanan ödülün tamamına kavuşacak. Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının kazanılması durumunda, yönetim 3 milyon dolarlık rakamı futbolculara ve teknik heyete dağıtacak. Bu hamle, Samandıra’da "tek hedef galibiyet" parolasını daha da güçlendirdi.