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Fenerbahçe'den Garry Rodrigues açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den kulüpten ayrılacağı iddia edilen Garry Rodrigues hakkında açıklama yayımlandı.

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues açıklaması

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues açıklaması:

“Futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından 'Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim' şeklinde ifadeler kullanılarak ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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