Fenerbahçe'den Garry Rodrigues açıklaması:

“Futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından 'Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim' şeklinde ifadeler kullanılarak ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

