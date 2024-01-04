Fenerbahçe'den gazeteci Abdülkadir Selvi'nin iddiaları sonrası ardı ardına açıklamalar! "Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar"

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla köşe yazarı ve yorumcu Abdülkadir Selvi'nin iddiaları sonrası bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çeşitli iddialar yalanlanırken "Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç'tur." ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Abdülkadir Selvi isimli şahsın, Süper Kupa Finali iptal sürecine dair ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan yanlış ve iftira dolu söylem ve köşe yazıları üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Bu şahıs, Süper Kupa iptal gündemi doğrultusunda kendisine bir misyon belirlemiş,

Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı yazılar ve CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iftiralarla gerçekleri manipüle ederek, konuyu farklı bir zemine çekmeye, komplo teorileri ve isnat dolu suçlamalarla 'kendince' bir alan yaratmaya çalışmaktadır.

Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç'tur.

"Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç teklif etti"

"Maçın oynanacağı son gün Fenerbahçe tişört ve pankart talebi ile protokolü bozdu, süreci gerdi"

"Fenerbahçe Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözü ile FETÖ mesajı vermeye çalıştı"

"Futbol üzerinden siyasi mühendislik hedefledi"

"Larnaka maçında da Türk bayrağı ve pankart olmaması yönünde bir protokol imzaladı" gibi tamamıyla gerçek dışı bilgiler içeren ve haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır.

Sporla alakası olmayan, gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bihaber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgiler ile gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın, kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur.

İlk olarak; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Başkanımız Ali Koç'un ne geçmişte ne bugün siyasetle ilgisinin olmadığı net ve sarihtir.

Ayrıca;

Pek çok maçımızda kullandığımız Atamızın 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün, İsrail-Filistin savaşına yönelik olarak tüm dünyaya barış çağrısı yapma hedefinden başka hiçbir anlam taşımadığı,

Yaşanan bu sürecin ne sebep ne sonuçları itibarıyla sadece Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgisi olmadığı, ortalama zekaya sahip herkesin anlayabileceği gerçeklerdir.

FETÖ söylemleriyle Türk futbolunu, asırlık kulübümüzü yan yana getirme cüretinde bulunan bu şahsın FETÖ ile ilgili gerçek duruş ve duygularını kamuoyunun daha iyi anlaması için Yeni Şafak gazetesindeki 9.12.2013 tarihli köşe yazısını özellikle hatırlatmak istiyoruz.

Bu şahısla ilgili hukuki adımların başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ "

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, bu açıklamadan dakikalar sonra ikinci bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"Abdülkadir Selvi isimli şahsın, CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iddialar ile ilgili Demirören Medya TV Grup Başkanı Sayın Murat Yancı'ya gönderdiğimiz mektubu, kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

Sayın Murat YANCI,

Demirören Medya TV Grup Başkanı

Size bir konuda duyduğumuz rahatsızlığı paylaşmak adına ulaşıyoruz. Mektubumuzun konusu bağlamında; Grup Başkanı olduğunuz CNN Türk ekranlarında, Fulya Öztürk moderatörlüğünde 1 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan "Akıl Çemberi" adlı programda, Abdülkadir Selvi tarafından bir iddia dile getirilmiştir.

İlgili kişinin iddiası; Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasını Başkanımız Ali Y. Koç'un istediğidir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili 29 Kasım 2023'te yaptığı resmi açıklamada Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisinin TFF'ye ait olduğunu, maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmıştır.

İlgili açıklamayı ekte paylaşıyoruz.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama olmasına ve bu açıklamayı program sırasında pek çok yazışma ile CNN Türk yetkilileriyle paylaşmamıza rağmen milyonların izlediği bir yayında Başkanımız Ali Y. Koç ile ilgili manipülatif söylemler ortaya konmaya, bu yalan iddialar alt bantta yer almaya devam etmiştir.

Bahsi geçen yorumcunun bu söylemleri haksız itham ve isnattan başka bir anlam taşımamaktadır.

Bu tavır ve yaklaşım, Kulübümüzü ve yayını takip eden Fenerbahçelileri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Nitekim bu rahatsızlık sosyal medya mecralarında da yansıma bulmuştur.

Ülkemizde yaptığı yayınlarla milyonlara ulaşan mecralardan biri olan, ilgili ismin gerçek dışı iddialarını da ekranlarına taşıyan CNN Türk'ün, Kulübümüzün bu hassasiyeti doğrultusunda gereken düzeltmeyi yapmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Burak Ç. Kızılhan

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyesi "





