Fenerbahçe'den gece yarısı '10 numara' transfer! Anlaşmaya varıldı... İmza için geliyor!

Süper Lig'de yeni sezonun startı verilirken Avrupa'da oynayacağı mücadele yüzünden ilk hafta karşılaşması ertelenen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşmelerine devam ederken gece yarısı sürpriz bir transferde ciddi bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

GECE YARISI TRANSFER

Hırvat basınından gece yarısı Germanijak'ın kaleme aldığı habere göre; Sarı-Lacivertliler, Niko Jankovic için Rijeka ile anlaşma sağladı. Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Jankovic için "Rijeka'dan ayrılıp kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Yağız Sabuncuoğlu da konuyla ilgili gelişmeleri duyururken, "Fenerbahçe ve HNK Rijeka, Niko Jankovic transferi için 5.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, Jankovic'e resmi teklif yaptı. Transferin tamamlanması için Jankovic'in kararı bekleniyor." ifadelerini kullandı.

34 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon ligde 34 maça çıkıp 2993 dakika forma giyen Niko Jankovic, 8 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.

NIKO JANKOVIC KİMDİR?

2001 yılında Zagreb'de dünyaya gelen Niko Jankovic, futbola Trnje Zagreb altyapısında başladı. Daha sonra Dinamo Zagreb altyapısına geçen oyuncu, 2013 yılında ise Stuttgart altyapısına transfer oldu. Jankovic, Almanya'da geçirdiği 3 yılın ardından Dinamo Zagreb'e geri döndü.

Dinamo Zagreb daha sonra oyuncuyu sırasıyla Slaven Belupo, HNK Gorica, Zrinjski Mostar ve Rijeka'ya kiraladı.

Daha sonra Niko Jankovic 2023-24 sezonu başında bedelsiz olarak Rijeka'nın yolunu tuttu.

Sağ ayağını kullanan 1.86 boyundaki Niko Jankovic, 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Hırvat futbolcu 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve ön liberoda da görev alabiliyor.