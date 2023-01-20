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Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması! Beşiktaş tam işi bitirdi derken...

20.01.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Çaykur Rizespor’u eleyip, çeyrek finale kaldıkları için mutluklarını söyledi. Baki, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile ilgilenmediklerini ifade ederek, "Bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan’da, bizim oradaki çevrimizi biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız" dedi.

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması! Beşiktaş tam işi bitirdi derken...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Her zaman bu tür maçlar zorlu geçer. Rakibin önemi yoktur. Telafisi olmayan maçlardır. Maçta belki taraftarın beklediği kadar iyi oynayamasak da yıllarını Süper Lig’de geçirmiş son derece değerli bir rakibimizi elediğimiz için mutluyuz. 3 kulvarda da yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.


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