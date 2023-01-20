Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması! Beşiktaş tam işi bitirdi derken...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Her zaman bu tür maçlar zorlu geçer. Rakibin önemi yoktur. Telafisi olmayan maçlardır. Maçta belki taraftarın beklediği kadar iyi oynayamasak da yıllarını Süper Lig’de geçirmiş son derece değerli bir rakibimizi elediğimiz için mutluyuz. 3 kulvarda da yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



