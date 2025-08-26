Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Canlı yayında o soruya tek bir kelimeyle yanıt verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın katıldığı bir programda Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Derin Futbol'a katılan Akın, Benfica mücadelesine dair konuşurken çok merak edilen Kerem Aktürkoğlu konusuna da tek kelimelik bir yanıt verdi.

"ELERSEK ÇOK ÇOK İYİ OLUR"

"Güzel bir başlangıç yaptık ama bir maç eksiğimizin olması kötü. Puan farkı çok büyük değil. Kapanır. Daha sezonun başındayız. Taraftar gayet iştahlı. Benfica'yı da elersek çok çok iyi olur."

"NE VAR Kİ BENFICA'DA"

"Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..."

"BENFICA BIRAKMIYOR"

"Transfer yapmak kolay olmuyor. Takımlar kolay kolay oyuncu bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela."

KEREM AKTÜRKOĞLU SORUSUNA CEVAP

Soru: "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: "İnşallah."