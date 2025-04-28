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Fenerbahçe'den gece yarısı TFF'ye soruşturma talebi! O 2 maçı işaret ettiler: Hayatın olağan akışına ayrkırı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 07:45
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Fenerbahçe Spor Kulübü gece yarısı bir açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluk yolundaki rakibi ABB Fomget'in oynadığı maçların araştırılması için TFF'ye başvuruda bulunduklarını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den gece yarısı TFF'ye soruşturma talebi! O 2 maçı işaret ettiler: Hayatın olağan akışına ayrkırı!

Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan Ankara Büyükşehir Belediye Fomget-Çekmeköy Bilgidoğa ve Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma başlatılması talebiyle başvuruda bulundu.

"OLAĞAN DIŞI SONUÇLAR"

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftalarında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen "olağan dışı" sonuçların ortaya çıktığı belirtildi.

26 hafta oynanacak ligin 22. haftasında girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Fomget ile aynı puanda olmasına karşın 22 gol averajına sahip olduğu vurgulanan açıklamada "Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır." ifadeleri kullanıldı.

2 MAÇ İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

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Fenerbahçe Kulübü açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Fomget'in 22. haftada 19-0 kazandığı Çekmeköy Bilgidoğa maçının yanı sıra bugün oynanan ve başkent ekibinin Bornova Hitabspor'u 12-1 yendiği karşılaşmada alınan sonuçların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu savunuldu.

YAYIN YAPILMAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

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Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, ABB Fomget'in sezon boyunca oynadığı maçları kulübün sosyal medya hesabından yayımladığını ancak Bornova Hitabspor karşılaşmasında yayın yapmadığına da dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm yaşananlar ışığında, futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak, ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda, TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir. Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alın terine sahip çıkılması adına, gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ:

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun son haftalarına yaklaşırken, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçlar dikkat çekmiştir.

Toplam 26 hafta sonunda şampiyonun belli olacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. Haftasına girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, ABB Fomget ile aynı puan ve ikili averaja sahip (55) olmasına rağmen 22 gol farkla genel averaj üstünlüğünü elinde bulundurmaktaydı.

(Fenerbahçe: +69 averaj, ABB Fomget: +47 averaj)

Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır.

(ABB Fomget: +79 averaj, Fenerbahçe: +74 averaj)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü'nün,

•⁠ ⁠27 Mart 2025 tarihinde Çekmeköy Bilgi Doğa Spor Kulübü ile oynadığı ve 19-0 sonuçlanan müsabaka,
. 27 Nisan 2025 tarihinde Bornova Hitab Spor Kulübü karşısında 12-1'lik skorla kazandığı müsabaka sonuçları hayatın olağan akışına aykırı olup, kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur.

Ayrıca, sezon boyunca resmi Youtube kanalından lig müsabakalarını canlı yayınlayan Abb Fomget'in, Bornova Hitab Spor karşılaşmasını yayınlamaması da, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkmıştır.

Tüm yaşananlar ışığında, futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak, ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda, TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir.

Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alınterine sahip çıkılması adına, gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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