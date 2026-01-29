Fenerbahçe'den geleceğe dev yatırım! Fransa'nın "harika çocuğu" Sidiki Cherif imzaya çok yakın!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir hamleye imza atıyor. Fransa'da Angers forması giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sidiki Cherif, adım adım Kadıköy'e geliyor.

OYUNCU "EVET" DEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.

İNGİLİZLERE ÇALIM ATILIYOR

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe ise transferdeki rekabeti duyurdu. Habere göre Cherif için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de devredeydi. Ancak Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı davranarak rakiplerinin önüne geçtiği ve Angers ile bonservis pazarlıklarını sıkı tuttuğu ifade edildi.

SIDIKI CHERIF KİMDİR?

Fransa futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen 19 yaşındaki futbolcu, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle biliniyor. Hem forvet hem de sol kanat olarak görev yapabilen Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.