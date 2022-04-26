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Fenerbahçe'den giden Damien Comolli, Fransa'da tarih yazmaya başladı!

26.04.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un göreve gelmesiyle beraber sportif direktörlük koltuğuna oturttuğu Damien Comolli, Fransa'da tarih yazmaya başladı. İki sezondur Fransa ekibi Toulouse'un başkanlığını sürdüren Comolli, takımını 1. Lig'e çıkardı.

Fenerbahçe'den giden Damien Comolli, Fransa'da tarih yazmaya başladı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı - lacviertlilerdeki görevinden ayrıldıktan sonra Fransa ekibi Toulouse'un başkanlık koltuğuna oturmuştu. Comolli, takımının başında başkanlık yaptığı ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşarak ekibi 1. Lig'e yükseltti.

Fransa Ligue 2'de 35. hafta mücadelesinde Toulouse ile Niort karşı karşıya geldi.

Stadium Municipal Toulouse'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

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Damien Comolli'nin 2 sezondur başkanlığını yaptığı Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Brecht Dejaegere ve 78. dakikada Ado Onaiwu kaydetti.

Toulouse, bu galibiyetle birlikte puanını 76'ya yükseltti ve bitime 3 hafta kala Fransa Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.

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Kariyerinde Monaco, Arsenal, Saint-Etienne, Tottenham, Liverpool gibi kulüpler olan Damien Comolli, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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