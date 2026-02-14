Fenerbahçe'den gitti, Arabistan'ı salladı! Youssef En-Nesyri küllerinden doğdu

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giydiği dönemde performansı sıkça tartışılan ve ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri, yeni macerasına kusursuz bir başlangıç yaptı.

AL FAYHA KARŞISINDA SAHNEYE ÇIKTI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Ittihad, King Sport City Stadyumu'nda Al Fayha'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, kilidi açan isim yine tanıdık biri oldu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında sahneye çıkan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, takımını öne geçiren golü kaydetti. Al Ittihad'a galibiyeti getiren diğer gol 83. dakikada Kadesh'ten gelirken, konuk ekibin tek sayısını 55'te Sakala attı.

2 MAÇTA 3 GOLE KATKI: ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

28 yaşındaki tecrübeli forvet, hafta içi mesaisinde de adından söz ettirmişti. AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Gharafa mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan En-Nesyri, Al Fayha ağlarını da sarsarak toplamda 2 maçta 2 gol, 1 asistlik (3 gole doğrudan katkı) rüya gibi bir başlangıca imza attı.

Fenerbahçe günlerinin aksine Suudi Arabistan kariyerine son derece formda giren yıldız oyuncu, Al-Ittihad taraftarının yeni sevgilisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.