Fenerbahçe'den gitti, Arabistan'ı salladı! Youssef En-Nesyri küllerinden doğdu

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye veda ederek Al-Ittihad'a imza atan Youssef En-Nesyri, yeni takımında şova başladı! Sarı-Lacivertli formayla eleştirilerin hedefi olan Faslı golcü, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki harika performansını Suudi Arabistan Pro Ligi'ne de taşıdı. Yıldız isim, çıktığı ilk 2 maçta ulaştığı istatistikle parmak ısırttı.

Emre Şen
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giydiği dönemde performansı sıkça tartışılan ve ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri, yeni macerasına kusursuz bir başlangıç yaptı.

AL FAYHA KARŞISINDA SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe den gitti, Arabistan ı salladı! Youssef En-Nesyri küllerinden doğdu 1

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Ittihad, King Sport City Stadyumu'nda Al Fayha'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, kilidi açan isim yine tanıdık biri oldu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında sahneye çıkan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, takımını öne geçiren golü kaydetti. Al Ittihad'a galibiyeti getiren diğer gol 83. dakikada Kadesh'ten gelirken, konuk ekibin tek sayısını 55'te Sakala attı.

2 MAÇTA 3 GOLE KATKI: ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Fenerbahçe den gitti, Arabistan ı salladı! Youssef En-Nesyri küllerinden doğdu 2

28 yaşındaki tecrübeli forvet, hafta içi mesaisinde de adından söz ettirmişti. AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Gharafa mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan En-Nesyri, Al Fayha ağlarını da sarsarak toplamda 2 maçta 2 gol, 1 asistlik (3 gole doğrudan katkı) rüya gibi bir başlangıca imza attı.

Fenerbahçe günlerinin aksine Suudi Arabistan kariyerine son derece formda giren yıldız oyuncu, Al-Ittihad taraftarının yeni sevgilisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

