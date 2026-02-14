SPOR

Hasan Şaş'tan olay yaratacak Osimhen kehaneti! "Alıp giderler, o zaman Icardi'ye gün doğar!"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu! Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesine dikkat çeken Şaş, "Turu tek başına geçerse Osimhen'i kimse tutamaz" diyerek Lookman ve Harry Kane transferlerini örnek gösterdi. Şaş'a göre bu senaryoda asıl kazanan Icardi olacak!

Emre Şen
Galatasaray'ın eski yıldızı ve antrenörü Hasan Şaş, Sarı-Kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in takımdaki geleceğine dair çok çarpıcı bir analiz yaptı. Devre arasında gerçekleşen flaş transferleri örnek gösteren Şaş, tehlike çanlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı için çaldığını belirtti.

"TEK BAŞINA TURU GEÇERSE KALMAZ"

Nijeryalı golcünün Avrupa devlerinin her an radarında olduğunu vurgulayan Hasan Şaş, yaklaşan kritik Şampiyonlar Ligi eşleşmesini bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Şaş, "Osimhen eğer Juventus maçında da Galatasaray'ı tek başına bir üst tura geçirirse, ben Osimhen'in Galatasaray'da kalacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

LOOKMAN VE HARRY KANE ÖRNEĞİ

Avrupa devlerinin transferde acımasız ve hızlı davrandığına dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, kısa süre önce gerçekleşen Ademola Lookman transferini hatırlattı.

Şaş, süreci şu sözlerle özetledi: "Ben Lookman dedim, hiç piyasada olmayan bir takım, Atletico Madrid verdi parayı, aldı. Bak Osimhen'i de öyle yaparlar, alırlar, giderler. Avrupalı takım yeter ki bir şeye ihtiyacı olsun. Nasıl Harry Kane'e ihtiyacı oldu Bayern'in..."

"O ZAMAN ICARDI'YE GÜN DOĞAR"

Hasan Şaş'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici detay ise takımın diğer süperstarı Mauro Icardi ile ilgili tespiti oldu. Osimhen'in olası bir ayrılığının takım içindeki hiyerarşiyi değiştireceğini savunan Şaş, "Osimhen Juventus maçını geçerse tek başına gelir alırlar ve giderler. O zaman da Icardi'ye gün doğar. Benim düşüncem bu" diyerek, Arjantinli yıldızın yeniden takımın tek ve mutlak odak noktası olacağının altını çizdi.

