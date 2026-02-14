Süper Lig'de flaş ayrılık! Tarihi başarı yetmedi, Samsunspor'da Thomas Reis dönemi resmen bitti!

Trendyol Süper Lig'de heyecan fırtınası sürerken, yaprak dökümü de devam ediyor. Sezon başında ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ancak son dönemde ciddi bir düşüş yaşayan Samsunspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

ANTALYASPOR YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, sahadan 3-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından acil olarak toplanan Samsunspor yönetimi, takımın gidişatına neşter vurarak Alman Teknik Direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasına karar verdi.

KULÜPTEN TARİHİ VEDA AÇIKLAMASI

Samsunspor cephesinden ayrılığa ilişkin yapılan resmi açıklamada, Thomas Reis'in kulüp tarihine geçen başarılarına vurgu yapıldı. Karadeniz ekibinin yayımladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Thomas Reis'in ayrılığının ardından Avrupa potasındaki iddiasını sürdürmek isteyen Samsunspor'un, yeni teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başladığı öğrenildi.