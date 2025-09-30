SPOR

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e yeni görev! Ayrıldığı iddia ediliyordu, resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'den ayrıldığı iddia edilen yardımcı antrenör Gökhan Gönül'le ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Gökhan Gönül'ün kulüpte çalışmaya devam edeceği ancak artık daha farklı bir görevde olacağı belirtildi.

Devrim Karadağ

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bilmecesi yavaş yavaş çözülüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'yla birlikte ekibe dahil olan ve yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Gökhan Gönül'ün görevden ayrıldığı iddia ediliyordu.

Söz konusu iddiaların ardından Fenerbahçe'den resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Gönül'ün kulüpte kalacağı ancak farklı bir görev üstleneceği belirtilirken "Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

"Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır.

Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

