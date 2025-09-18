SPOR

Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ilk kez konuştu! Ali Koç'a olay sözler: Ayrıldığımdan beri konuşuyor...

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşmaya hazırlanan Jose Mourinho, sarı-lacivertliler hakkında ilk kez konuştu. Ali Koç’a göndermede bulunan Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu transferini eleştirdi. Benfica sorularına ise “Hayır diyebilecek bir teknik direktör var mı? Ben değilim.” yanıtını verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, Benfica’ya imza atmaya hazırlanırken sarı-lacivertli kulüp hakkında ilk kez konuştu. Mourinho açıklamasında Başkan Ali Koç için dikkat çeken ifadeler kullanırken Kerem Aktürkoğlu transferine dikkat çekti.

"AYRILIĞIMDAN SONRA DEFALARCA KONUŞTU"

Fenerbahçe den gönderilen Jose Mourinho ilk kez konuştu! Ali Koç a olay sözler: Ayrıldığımdan beri konuşuyor... 1

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, “Ben kulüplerden ayrılırken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara yanıt vermem, bahane üretmem. Ali Koç’un tavrı ise farklıydı. Benim ayrılığımdan sonra defalarca konuştu. Ayrıca bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu’nu, ancak Fenerbahçe’yi eledikten sonra transfer etmesini hiç açıklamadı.” ifadelerini kullandı.

“HAYATIN GARİP BİR TESADÜFÜ”

Fenerbahçe den gönderilen Jose Mourinho ilk kez konuştu! Ali Koç a olay sözler: Ayrıldığımdan beri konuşuyor... 2

Mourinho, “Fenerbahçe’de seni eleyen Benfica’ya gidiyorsun” şeklindeki hatırlatma üzerine ise, “Hayatın garip bir tesadüfü” yorumunda bulundu.

BENFICA GÖRÜŞMELERİ

Fenerbahçe den gönderilen Jose Mourinho ilk kez konuştu! Ali Koç a olay sözler: Ayrıldığımdan beri konuşuyor... 3

Boşta kaldıktan sonra Lizbon’a gelen Mourinho, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Benfica ile ilgili sorulara yanıt veren 62 yaşındaki teknik adam, “Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Ben de ‘Evet, memnuniyetle görüşürüm’ dedim. Benfica’ya ‘Hayır’ diyen bir teknik direktör oldu mu? Ben değilim. Neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Mourinho, olası Benfica sürecinin “kariyer kutlaması” olmayacağının altını çizerek, “Bu benim için eve dönüş ya da nostalji değil. Benfica yönetimi bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu, ben de Portekiz’e dönünce konuşmaktan memnuniyet duyarım dedim.” açıklamasında bulundu.

Portekiz basını ise Benfica Başkanı Rui Costa’nın Mourinho ile dün gece uzun bir görüşme yaptığını ve tarafların el sıkıştığını yazdı. Resmi açıklamanın, son görüşmelerin ardından yapılması bekleniyor.

BRUNO LAGE SÖZLERİ

Fenerbahçe den gönderilen Jose Mourinho ilk kez konuştu! Ali Koç a olay sözler: Ayrıldığımdan beri konuşuyor... 4

Mourinho, görevden ayrılan teknik direktör Bruno Lage hakkında da konuşarak, “Onun yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Yas tutması gerekiyor çünkü hiçbir hoca mutlu şekilde ayrılmaz. Kısa süre önce ben de aynı şeyi yaşadım. Kendisine büyük saygı duyuyorum. Harika bir teknik adam ve güçlü bir takımı vardı. Fair play göstermek kolay değildi ama onların kazanmayı hak ettiğini söylemiştim. Bruno, benim Portekiz’e dönüşümün planlanmış olmadığını biliyor. Ama bir gün Portekiz’e dönüp milli takımı çalıştırmak istediğimi de saklamıyorum. Eğer bu Benfica ile olursa… Benfica’ya ‘hayır’ diyebilecek bir teknik direktör var mı? Ben değilim.” dedi.

