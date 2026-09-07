Fenerbahçe'den gönderilen Tedesco'ya bir darbe daha! Kabus yaşadı

Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe sonrası Bologna macerasında işler beklendiği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra İtalyan ekibinin başına geçen deneyimli çalıştırıcı, henüz resmi bir karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

TEDESCO'NUN BOLOGNA'DA YÜZÜ GÜLMEDİ

Bologna, Tedesco yönetiminde Serie A'da çıktığı ilk üç karşılaşmadan yalnızca 1 puan çıkarabildi. İtalyan temsilcisi sezonun ilk iki haftasında Lazio ve Atalanta'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

İLK PUAN SASSUOLO KARŞISINDA GELDİ

Tedesco'nun öğrencileri ligdeki ilk puanını ise üçüncü hafta mücadelesinde Sassuolo karşısında aldı. Bologna, rakibiyle 2-2 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı.

Ancak alınan bu beraberlik, İtalyan teknik adamın takımın başındaki galibiyet hasretini sona erdirmesine yetmedi.

SIRADA NAPOLİ DEPLASMANI VAR

Bologna, Tedesco yönetimindeki dördüncü Serie A maçında zorlu bir rakiple karşılaşacak. İtalyan ekibi, 13 Eylül Pazar günü Napoli deplasmanına konuk olacak.

Napoli ile Bologna arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Tedesco, bu karşılaşmada hem Bologna'daki ilk galibiyetini almak hem de kötü başlangıcın ardından takımını toparlamak için sahaya çıkacak.