Fenerbahçe'den Goretzka bombası! Tedesco'nun saha içi lideri olacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda orta sahaya transfer planlanırken, Almanya devi Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka için girişimler başladı. Sarı-lacivertli ekipte yönetim takıma katkı verecek tartışmasız bir ismi kadrosuna katmak isterken, Goretzka transferindeki rakipleri ise Avrupa'nın büyük takımları...

İLK GÖRÜŞME YAPILDI!

Alman yıldızın menajeriyle ilk teması Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları kurarken, görüşme Doha'da gerçekleştirdi. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Bayern Münih ile de resmi görüşmelere başladı. Yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açarken, Alman oyuncuya yıllık 10 milyon eurolara kadar çıkılabileceğinin sinyalleri verildi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE...

Oyuncunun temsilcileri, Alman yıldız için 5-6 kulüpten ciddi teklif bulunduğunu ve şu aşamada herhangi bir kulübe net cevap verilmediğini ifade ederken, oyuncuyla Manchester United, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus'un da yakından ilgi gösterdiği iddia edildi.

TEDESCO'NUN SAHA İÇİ LİDERİ OLACAK!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde form grafiğinde büyük bir yükseliş olurken, genç teknik adam Almanya'da görev yaparken yakından tanıdığı Leon Goretzka için ısrarcı olduğu belirildi. Öte yandan Alman hocanın Goretzka'nın gelmesi ile birlikte saha içi liderliğini tamamen ona bırakacağı ve takıma hem liderlik edeceği hem de orta sahada bir dinamo etkisi yaratacağını düşünüyor.