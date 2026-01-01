SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Goretzka bombası! Tedesco'nun saha içi lideri olacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertli ekip Alman ekibi Bayern Münih'in yıldız orta saha oyuncusu Leon Goretzka için resmi adımlarına atarken, oyuncunun temsilcisi ile de ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'den Goretzka bombası! Tedesco'nun saha içi lideri olacak
Burak Kavuncu
Leon Goretzka

Leon Goretzka

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda orta sahaya transfer planlanırken, Almanya devi Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka için girişimler başladı. Sarı-lacivertli ekipte yönetim takıma katkı verecek tartışmasız bir ismi kadrosuna katmak isterken, Goretzka transferindeki rakipleri ise Avrupa'nın büyük takımları...

İLK GÖRÜŞME YAPILDI!

Fenerbahçe den Goretzka bombası! Tedesco nun saha içi lideri olacak 1

Alman yıldızın menajeriyle ilk teması Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları kurarken, görüşme Doha'da gerçekleştirdi. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Bayern Münih ile de resmi görüşmelere başladı. Yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açarken, Alman oyuncuya yıllık 10 milyon eurolara kadar çıkılabileceğinin sinyalleri verildi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE...

Fenerbahçe den Goretzka bombası! Tedesco nun saha içi lideri olacak 2

Oyuncunun temsilcileri, Alman yıldız için 5-6 kulüpten ciddi teklif bulunduğunu ve şu aşamada herhangi bir kulübe net cevap verilmediğini ifade ederken, oyuncuyla Manchester United, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus'un da yakından ilgi gösterdiği iddia edildi.

TEDESCO'NUN SAHA İÇİ LİDERİ OLACAK!

Fenerbahçe den Goretzka bombası! Tedesco nun saha içi lideri olacak 3

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde form grafiğinde büyük bir yükseliş olurken, genç teknik adam Almanya'da görev yaparken yakından tanıdığı Leon Goretzka için ısrarcı olduğu belirildi. Öte yandan Alman hocanın Goretzka'nın gelmesi ile birlikte saha içi liderliğini tamamen ona bırakacağı ve takıma hem liderlik edeceği hem de orta sahada bir dinamo etkisi yaratacağını düşünüyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirlediTFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
Torreira'dan ayrılık sinyali! ''Boca’da oynamaya can atıyorum''Torreira'dan ayrılık sinyali! ''Boca’da oynamaya can atıyorum''
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika bayern munih fenerbahçe Domenico Tedesco Leon Goretzka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.