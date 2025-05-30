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Fenerbahçe'den görülmemiş transfer hamlesi! Aynı takımdan üç oyuncu birden geliyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de görüşmeler hızlandırıldı. Jose Mourinho'nun verdiği isimler doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, Fransa'nın Rennes kulübüne çıkarma yaptı.

Fenerbahçe'den görülmemiş transfer hamlesi! Aynı takımdan üç oyuncu birden geliyor
Emre Şen

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'in 3 yıldızıyla birden ilgileniyor.

SOL BEKE TRUFFERT

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Sezon başında Juventus'tan kiralanan Kostic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Rennes'in 19 yaşındaki yıldızı Adrien Truffert için devreye girdi ve ilk görüşmeyi yaptı. Küçülmeye gitme kararı alan Rennes, 19 yaşındaki genç yeteneğini satış listesine koydu. Marsilya'nın da peşinde olduğu Truffert için 15 milyon Euro isteyen Rennes ile görüşmeler başladı.

İKİ OYUNCUYA DAHA TALİP OLDULAR

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Rennes'e adeta çıkarma yapan Fenerbahçe, Fransız ekibinin gözden çıkardığı 23 yaşındaki Fransız golcü Arnaud Kalimuendo ve 23 yaşındaki Kamerunlu stoper Christopher Wooh'u listesine ekledi. Bu 3 ismi bir paket halinde almak isteyen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Rennes ekibine teklif yapacak.

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