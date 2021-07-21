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Fenerbahçe'den Göztepe'ye golcü transferi! Her an imzayı atabilir...

21.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe’nin forvet oyuncusuna kanca attı. Şartlar oluşursa dev golcü imza için İzmir'e gelecek.

Fenerbahçe'den Göztepe'ye golcü transferi! Her an imzayı atabilir...

Süper Lig’de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe’den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan’la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi’yi de düşündüğü vurgulandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporunu bekleyen Göztepe’nin şartların oluşması halende Ademi’ye imza attıracağı kaydedildi.

Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye’yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Kemal Ademi
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