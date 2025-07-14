Fenerbahçe'den Granit Xhaka hamlesi! Yıldız oyuncu Neom'a giderken, yoldan döndü...

Transfer döneminde şu ana kadar forvet oyuncusu Jhon Duran ve sol bek Archie Brown'ı kadrosuna katan, Asensio ve Skriniar için de geri sayıma geçen Fenerbahçe, orta saha transferi için Xhaka'yı gündemine aldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde orta sahasını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fred'in yanına Xhaka'yı ekleyerek ortada güçlü bir ikili kurmayı hedefliyor.

MOURINHO’DAN TELEFON!

32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Neom SC ile anlaşmış ve Suudi Arabistan’a giderken, Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle bekleme kararı aldı. Yıldız oyuncunun bekleme kararında teknik direktör Jose Mourinho’nun açtığı telefonun etkili olduğu gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin oyuncuya kısa süre içerisinde bir teklif yapacağı ve Türkiye'ye getirip imza attırmak istediği öğrenildi.

ARABİSTAN’A GİDİYORDU

Alman basınından Sky De'nin haberine göre; Xhaka'nın Arabistan kulübü Neom'dan gelen yıllık 10 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği, Arap ekibinin de Leverkusen'e bonservis olarak 6 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.