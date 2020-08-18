SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Gustavo için çıkış şartı: 10 milyon euro

Fenerbahçe'den Gustavo için çıkış şartı: 10 milyon euro

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Luiz Gustavo'yu, Fransızlar paylaşamıyor. Lyon'un ardından bu kez de Monaco devrede, işte tüm yaşananlar...

Fenerbahçe'den Gustavo için çıkış şartı: 10 milyon euro

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonda performansıyla en dikkat ismi olmayı başaran yıldız oyuncusu Luiz Gustavo'nun peşini, Fransız kulüpleri bırakmıyor. Geçen sezon başında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Gustavo'ya, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösteren Lyon'un büyük bir ilgisi vardı. Teknik direktör Rudi Garcia'nın da ısrarla takımında görmek istediği oyuncu için Lyon önce 6 milyon Euro, sonra da 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Kanarya'nın, kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken bu kez de devreye Ligue 1'in bir başka ekibi Monaco'nun girdiği ifade edildi.

TARAFTARLAR KALSIN DİYOR

Yeni hocası Niko Kovac yönetiminde yeni sezonda üst sıralara oynamak isteyen Monaco'nun da, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8.5 milyon Euro'luk bir teklifle, Sarı- Lacivertli kulübün kapısını çaldığı bilgisine ulaşıldı.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımında kilit rol oynaması beklenen Brezilyalı oyuncunun başka bir takıma satılmasını taraftarlar da kesin olarak istemiyor. Hatta Gustavo hakkında çıkan transfer haberleri sonrası taraftarlar sosyal medyada, a"Herkes satılsın ama Gustavo takımda kalsın" şeklinde görüşlerini paylaştılar. (Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
F.Bahçe'nin yeni transferi tesislere geldiF.Bahçe'nin yeni transferi tesislere geldi
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Gustavo için çıkış şartı: 10 milyon euro
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı
F.Bahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin anlaştığı Mame Thiam Can Bartu Tesisleri'nde
F.Bahçe'nin yeni transferi tesislere geldi
Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı
Yıldız futbolcudan dikkat çeken dövme!
Mehmet Altıparmak açıkladı! Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu
Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.