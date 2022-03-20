Fenerbahçe'ye hayat veren 3 puan! Konyaspor ağır yaralı...

Süper Lig'de 30. haftanın sonucu en merak edilen karşılaşması Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynandı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma nefes kesti. İki takımın da hücum futbolu oynadığı maçta bol pozisyon vardı. Orta sahaların çabuk geçildiği maçta izleyenler büyük keyif yaşadı. İki takımın da ikincilik hedefiyle çıktığı mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe ikincilik yarışı için adeta ortalığı karıştırdı...

KONYASPOR GOLÜ BULDU!

Sağ kanattan kullanılan taç atışında Cikalleshi içerde bomboş kaldı, Amilton'u gördü. Amilton son anda ayağının ucuyla topa dokundu, Altay topu kontrolü altına almak isterken, Bytyqi araya girdi ve top çizgiyi geçti. Konyaspor ilginç bir golle Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

İRFAN CAN VURDU, KIM-MIN JAE TAMAMLADI

İrfan Can Kahveci sağ çaprazdan frikiği kullandı, Sehic solundan topu zorlukla çıkardı ancak direkten seken topu çizgide Kim-Min Jae tamamladı. Güney Koreli futbolcu 65. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

SON DAKİKALARDA PELKAS ATTI!

Karşılaşmanın 88. dakikasında Pelkas sahneye çıktı. Sonradan oyuna dahil olarak maça giren Yunan oyuncu müthiş bir golle takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Konyaspor karşısında 1-0'dan geri dönerek 2-1 maçı kazanan Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 6 maça yükseldi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve henüz hazır olmayan Enner Valencia kadroya dahil edilmedi. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jose Sosa da teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda müsabakanın 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

LUIZ GUSTAVO VE NOVAK UZUN SÜRE SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak, uzun zaman sonra müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Bir süredir forma giyemeyen 2 futbolcu tüm kulvarlarda 9 maç sonra kadroda yer aldı.

MESUT ÖZİL'İN İNANCI TAMDI...

Yeni yılda ligdeki ilk gol sevincini deplasmanda 5-2 kazanılan Alanyaspor maçında atan Mesut Özil, toplamda bu kulvarda 8. golüne ulaşmıştı. Konyaspor karşısında da ilk 11'de olacak kaptan Mesut, takımın hem moral hem de performans anlamında çok iyi bir seviyede olduğunu söylemişti. 33 yaşındaki süperstar, "Konyaspor zor bir rakip ve ilk maçta bizi yenmişlerdi. Sahamızda taraftarımızın da desteğiyle onları devirip, 3 puanı almak istiyoruz. Yakaladığımız başarılı seriyi sürdürmek amacındayız" yorumunu yapmıştı.



