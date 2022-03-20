Son dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında tartışmalı gol! Crespo yerdeyken...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de 30. haftanın en kritik maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un açık ara liderliğe oturmasından sonra ikincilik için birbirleriyle yarışan iki takımın mücadelesi izleyenleri heyecanlandırdı. Maçta bir dakika bile heyecanın eksik olmadığı anlarda Konyaspor'un attığı gol tartışma yarattı...

CRESPO YERDE KALDI, KONYASPOR GOLÜ ATTI

Maçın 35. dakikasında Bytyqi'nin vuruşunda topu ağlara gönderen Konyaspor karşılaşmada 1-0 öne geçti. Gol öncesinde ceza sahasının önünde yerde kalan Crespo'ya yardım etmek için giden Bright Osayi-Samuel'e rağmen atağı kesmeyen Konyaspor golü buldu. Gol vuruşunda da Altay'a faul yapıldığı itirazıyla hakem VAR'a gitti. Maçın hakemi golü verdi ve sosyal medya karıştı...

(Görüntü beIN SPORST'tan alınmıştır.)

