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Son dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında tartışmalı gol! Crespo yerdeyken...

20.03.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladı. İkinci olup şampiyonlar ligi bileti almak isteyen iki takımın kapışması nefes kesti. Konyaspor'un ilk yarıdaki attığı gol ise maçın önüne geçti... Fenerbahçeli Crespo'nun yerde kaldığı anlarda Konyaspor'un oyuna devam ederek golü bulması tepki çekti. Topu ağlara gönderen Bytyqi'nin vuruşunda kaleci Altay'a faul yapıldığı itirazı üzerine maçın hakemi Halil Umut Meler VAR'a gitti ve sonrasında golü verdi...

Son dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında tartışmalı gol! Crespo yerdeyken...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de 30. haftanın en kritik maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un açık ara liderliğe oturmasından sonra ikincilik için birbirleriyle yarışan iki takımın mücadelesi izleyenleri heyecanlandırdı. Maçta bir dakika bile heyecanın eksik olmadığı anlarda Konyaspor'un attığı gol tartışma yarattı...

CRESPO YERDE KALDI, KONYASPOR GOLÜ ATTI

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Maçın 35. dakikasında Bytyqi'nin vuruşunda topu ağlara gönderen Konyaspor karşılaşmada 1-0 öne geçti. Gol öncesinde ceza sahasının önünde yerde kalan Crespo'ya yardım etmek için giden Bright Osayi-Samuel'e rağmen atağı kesmeyen Konyaspor golü buldu. Gol vuruşunda da Altay'a faul yapıldığı itirazıyla hakem VAR'a gitti. Maçın hakemi golü verdi ve sosyal medya karıştı...

(Görüntü beIN SPORST'tan alınmıştır.)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor Altay Bayındır son dakika haberi
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