Fenerbahçe'den hücum hattına dev hamle! Benfica'nın gol makinesi Vangelis Pavlidis gündemde...

Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe, santrfor bölgesine kaliteli bir takviye yapmak adına girişimlerini sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

PAVLIDIS LİSTEYE EKLENDİ

Sarı-lacivertli yönetimin, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Yunan santrfor Vangelis Pavlidis'i transfer listesine dahil ettiği iddia edildi. Kadrosuna Vedat Muriqi'i katmak isteyen Fenerbahçe'nin, şartların uygun zemine oturması halinde Pavlidis için de resmi hamlede bulunacağı kaydedildi.

BENFICA PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

2024 yılında AZ Alkmaar'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Benfica forması altında çıktığı 112 maçta 64 gol ve 20 asistlik yüksek skorer katkı sağlayan Yunan golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.