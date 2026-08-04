SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Fenerbahçe'den hücum hattına dev hamle! Benfica'nın gol makinesi Vangelis Pavlidis gündemde...

Yeni sezon öncesi santrfor bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer rotasını Portekiz'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattını takviye etmek adına sürpriz bir yıldızı listesine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den hücum hattına dev hamle! Benfica'nın gol makinesi Vangelis Pavlidis gündemde...
Emre Şen

Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe, santrfor bölgesine kaliteli bir takviye yapmak adına girişimlerini sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

PAVLIDIS LİSTEYE EKLENDİ

Fenerbahçe den hücum hattına dev hamle! Benfica nın gol makinesi Vangelis Pavlidis gündemde... 1

Sarı-lacivertli yönetimin, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Yunan santrfor Vangelis Pavlidis'i transfer listesine dahil ettiği iddia edildi. Kadrosuna Vedat Muriqi'i katmak isteyen Fenerbahçe'nin, şartların uygun zemine oturması halinde Pavlidis için de resmi hamlede bulunacağı kaydedildi.

BENFICA PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

Fenerbahçe den hücum hattına dev hamle! Benfica nın gol makinesi Vangelis Pavlidis gündemde... 2

2024 yılında AZ Alkmaar'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Benfica forması altında çıktığı 112 maçta 64 gol ve 20 asistlik yüksek skorer katkı sağlayan Yunan golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Premier Lig ekibi 50 milyon Euro ödeyip Madrid'den aldı!Premier Lig ekibi 50 milyon Euro ödeyip Madrid'den aldı!
Beşiktaş'ta Salah sonrası dev hamle! Real Madrid'in yıldızı geliyorBeşiktaş'ta Salah sonrası dev hamle! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri son dakika transfer haberi son dakika transfer haberi fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.