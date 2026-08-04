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Galatasaray'dan transferde tarihi ret! 185 milyon Euro'yu ellerinin tersiyle ittiler

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, kadrosundaki yıldız isimler için Avrupa devlerinden gelen astronomik teklifleri reddetti. Sarı-kırmızılı yönetim; Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Davinson Sanchez için masaya konan dev paketleri kabul etmedi.

Galatasaray'dan transferde tarihi ret! 185 milyon Euro'yu ellerinin tersiyle ittiler
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan oyuncularını kadroda tutmak isteyen Galatasaray, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirecek kararlara imza attı. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun da doğruladığı gelişmede, sarı-kırmızılı kulübün 3 yıldızı için gelen toplam 185 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.

OSIMHEN İÇİN DEVLER SIRAYA GİRDİ

Galatasaray dan transferde tarihi ret! 185 milyon Euro yu ellerinin tersiyle ittiler 1

Takımın en büyük kozu olan Victor Osimhen için Avrupa'nın en önemli kulüpleri resmi girişimlerde bulundu. İspanyol devi Atletico Madrid, Nijeryalı golcü için 125 milyon Euro'yu bulan devasa bir teklifle kapıyı çalsa da Galatasaray yönetimi bu öneriyi değerlendirmeye almadı. İngiliz temsilcisi Manchester United'ın 27 yaşındaki yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Arsenal ise 67 milyon Euro değerindeki Viktor Gyökeres'in yanı sıra 50 milyon Euro nakit önermeyi planladı. Bir diğer Londra ekibi Tottenham'ın ise 65 milyon Euro bonservisin yanında kadrosundan Pape Matar Sarr, Mathys Tel ve Kevin Danso gibi isimleri takasta sunmayı göze aldığı ifade edildi.

SINGO VE SANCHEZ'E İTALYAN KANCASI

Galatasaray dan transferde tarihi ret! 185 milyon Euro yu ellerinin tersiyle ittiler 2

Sarı-kırmızılıların savunma hattındaki isimleri de Serie A kulüplerinin radarına girdi. Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Wilfried Singo için Inter ve Napoli devreye girerken, iki kulüp de ödenen bonservis bedelini karşılamayı kabul etti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ısrarcı oldu. Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için ise İtalyan ekibi Como'nun 27 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus önerdiği, fakat yönetimin tecrübeli savunmacıyı da satmama kararı aldığı öğrenildi.

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