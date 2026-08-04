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Premier Lig ekibi 50 milyon Euro ödeyip Madrid'den aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti.

Premier Lig ekibi 50 milyon Euro ödeyip Madrid'den aldı!
Emre Şen
Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia

İSP İspanya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fulham
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Londra ekibinden yapılan açıklamada, santrfor Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios'un 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

22 yaşındaki Garcia ve 21 yaşındaki Palacios'un bir sonraki satışından İspanyol temsilcisi yüzde 30 pay alacak.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham ile bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TOPLAM 50 MİLYON EURO

Premier Lig ekibi 50 milyon Euro ödeyip Madrid den aldı! 1

Fulham bu transferler için Real Madrid'e toplamda 50 milyon Euro ödeyecek.

César Palacios için 10 milyon Euro ve sonraki satıştan %30 pay veren Fulham, Gonzalo Garcia için ise 40 milyon Euro ve sonraki satıştan %30 ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
fulham premier lig real madrid
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