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Fenerbahçe'den Hüseyin Eroğlu hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.03.2020 09:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, A Takım ile Akademi arasındaki köprü görevi için Hüseyin Eroğlu ile ilgili de girişimde bulundu.

Fenerbahçe'den Hüseyin Eroğlu hamlesi

Fenerbahçe'de altyapı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertli kulübün Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile futbol koordinatörlüğü için görüşmeleri sezon sonuna kalmıştı.

Koşukavak sarı lacivertli kulübe geldiği takdirde altyapı ile a takım arasında köprü görevi yapacak. Deneyimli çalıştırıcı için düşünülen görevin futbol koordinatörlüğü olduğu öğrenildi. Bir yandan teknik direktör, futbol koordinatörü, sportif direktörlük için kolları sıvayan Fenerbahçe, altyapının başına getirmek için çok önemli bir ismi belirledi.

Türkiye'de altyapıda rol model olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile sarı lacivertli yetkililer görüşme sağladı. Deneyimli teknik adamın, sarı lacivertlilerden önce başkan Seyit Mehmet Özkan'dan müsaade almalarını istediği öğrenildi. Ege kulübünün başkanından izin alınarak tecrübeli çalıştırıcı ile resmi olarak görüşüleceği bildirildi.

Fenerbahçe, Hüseyin Eroğlu'nu altyapının başına getirerek geleceği parlak oyuncuları kulübe ve Türk futboluna kazandırmayı planlıyor. Eroğlu ile birlikte altyapıdan çıkacak futbolcular a takıma çıkarılarak parlatılacak.

(AJANSSPOR)


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