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Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlarla tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine yenilerini Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyetle ekledi.

Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha

Alanya deplasmanında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini yaşadı ve son 28 sezonun en kötü performansına imza attı. Fenerbahçe, kötü geçirdiği bir diğer sezon olan 1990-1991'de de 10 yenilgi yaşamış ve sezonu şampiyonun 25 puan gerisinde 5. sırada bitirmişti.

KÖTÜ REKOR GELEBİLİR
Fenerbahçe, 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir. Şu an 10 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak. Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.

3 PUANLI SİSTEMİN EN KÖTÜ DEPLASMAN PERFORMANSI
Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana deplasmanda en az puan topladığı dönemi, henüz lig tamamlanmadan yaşadı. Bu sezon deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayarak 9 puan topladı. Sezonun kalan 2 dış saha maçını kazansa bile Fenerbahçe, 15 puana ulaşacak ve 16 puanla en kötü deplasman performansını sergilediği 2002-2003'ün gerisinde kalacak. Deplasmanda 7 ayı aşkın süredir maç kazanamayan Fenerbahçe, ligde dış sahada son galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında 16 Eylül 2018'de almıştı.

SİYAHLA BEYAZ GİBİ
Fenerbahçe'nin geçen sezonki deplasman karnesiyle, bu sezonki dış saha performansı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Geçen sezon deplasmanda en fazla puan toplayan (35), maç kazanan (10) ve gol atan (36), en az yenilen (2) ve gol yiyen (13) takım olarak dış sahanın zirvesinde yer alan Fenerbahçe için bu sezon işler tam tersine döndü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda en az puan (9) toplayan üçüncü takım olurken, en az galip gelen (1) üç ekipten biri konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ayrıca dış sahada en az gol (10) sevinci yaşayan takım oldu.

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Fenerbahçe alanyaspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kebab yersen bu olur kotu spor yazarlarini dinlemeyin aziz yildirimi geri getirin
comollinin ve ersun un orada durmaları kanıma dokunuyor ali koç tan ise hiç çıt yok yoksa fransaya akıl hocası aramayamı gitti çünki comolli 300 mlyonu batırdı şimdi kampanyadan 350 gelirse onuda yeni getirilecek akıl hocasına teslim edelimki acılarımız bitsin
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