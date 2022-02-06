Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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