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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye transfer teklifi

25.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye transfer teklifi

Mesut Özil'i kadrosuna katararak Süper Lig'de kartları yeniden dağıtan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı çıldırtacak resmi bir hamle yaptı!

İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren ve süreci bitirme aşamasına gelen Galatasaray'ın tüm planlarını bozacak bir hamle Fenerbahçe'den geldi.

FENERBAHÇE RESMEN DEVREDE

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin transferi için resmen devreye girdi ve başkan Ali Koç imzasıyla Başakşehir Kulübü'ne bir yazı gönderilerek İrfan Can Kahveci transferi için randevu talep edildi.

FENERBAHÇE'YE DE EVET

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için görüşme talebini kabul eden Başakşehir, Perşembe günü Galatasaray ile yapacağı görüşmeden önce Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BAŞAKŞEHİR 10 MİLYON EURO İSTEDİ

İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis bedeli, Emre Kılınç ve bir sonraki satıştan pay talep eden Başakşehir, Fenerbahçe'den de benzeri bir talepte bulunacak.

3 MİLYON EURO + 2 MİLYON EURO

İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'e bu sezon için 3 milyon euro peşin, gelecek sezon da 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan (kar) pay teklif edecek olan Fenerbahçe'nin futbolcu olarak da önereceği seçenekler arasında 2 isim var.

DENİZ TÜRÜÇ, SERDAR AZİZ

Deniz Türüç'ü bonservisiyle beraber Başakşehir'e vermeyi teklif edecek olan Fenerbahçe, Serdar Aziz'i de bedelsiz olarak İrfan Can Kahveci'ye karşılık teklif edecek.

BİR ADIM GERİDEN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Başakşehir'in İrfan Can Kahveci'yi satmak istemesi durumunda Fenerbahçe'nin de masaya oturacağını açıklamıştı. (Sporx)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
daha önce de aynı buna benzer bir haber çıkmıştı ve o zaman yaptığım yorumu şimdi yine yapıyorum Fenerbahçe ye acil kanat stoper hatta forvet lazım orta daha oyuncusuna ihtiyacı yokken bide üstüne mesut gelmişken niye bir oyuncuya kalkıp 10 milyon euro versin ki akıl var mantık var bu tür haberler ortalığı karıştırmak için yapılıyor lütfen kimse algı yapmasın..
boş biri fener al al elinde bom bugün hakem yardım etmese Kayseri ıh ıh yapar sonrada marol gider seneyede malı gider şikebahce batar
bırakın gitsin Fener'e Galatasaray in elinden araya girip centilmen dışı aldığı oyunculardan ne hayır görmüş fenerliler bunuda alsın sıkıntı yok

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