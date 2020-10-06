Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi! Transferde 8.5 milyon euro kar edildi!

Transfer sezonunda 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer ücretleriyle alakalı KAP açıklaması yaptı.
"2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon Euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon Euro şeklinde gerçekleşmiştir."
"18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır. 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir."
2017/18: 93.3 milyon Euro
2018/19: 81.2 milyon Euro
2019/20: 63.8 milyon Euro
2020/21: 56 milyon Euro
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