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Fenerbahçe'den Karagümrük'e Ndao teklifi!

17.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Karagümrük'e Ndao teklifi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi....Sarı-Lacivertliler, Karagümrük maçından sonra Alassane Ndao’ya talip oldu. Başkan Süleyman Hurma’ya, “Sezon sonunda Ndao’yu istiyoruz” mesajı verildi. Teklif, Ademi’nin bonservisi ve para şeklinde olacak.

Alassane Ndao, geçtiğimiz sezon 1. Lig’deki müthiş performansıyla Karagümrük’ün Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, başarılı formunu Süper Lig’e de taşıdı, dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe, 2-1 kazanılan Karagümrük maçının ardından Ndao’ya talip oldu. Radyospor’da Özgür Sancar’ın haberine göre Ali Koç, Senegalli yıldızla ilgilendiklerini başkan Süleyman Hurma’ya iletti. Fenerbahçe, sezon sonunda Karagümrük’ün kapısını, şu anda bu takımda kiralık olarak forma giyen Kemal Ademi’nin bonservisinin yanı sıra para teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

LYON'DAN 3 MİLYON EURO

İstanbul ekibi, Alassane Ndao’nun bedelini 5 milyon Euro olarak belirlemiş, Lyon’un 3 milyon Euro’luk önerisini geri çevirmişti. Karagümrük’ün, şu ana kadar bekleneni veremeyen Ademi’nin takasta kullanılmasına sıcak bakmama ihtimali yüksek.


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