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Fenerbahçe'den kiralanmıştı, Fatih Terim'in prensi oldu! Tecrübeli çalıştırıcı Samet Akaydın'ı çok istiyor, imzalar atıldı bile

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.04.2024 21:23
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Kariyerine Yunan ekibi Panathinaikos'ta devam eden tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in talebiyle Fenerbahçe'den kadroya katılan Samet Akaydın takımın vazgeçilmezlerinden olurken, Terim oyuncunun bonservisinin alınmasını talep etti. İşte detaylar...

Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
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Fatih Terim'in Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından kiralık olarak kadroya kattığı Fenerbahçeli Samet Akaydın için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de süre bulamayan ve kadroya giremeyen Samet Akaydın Panathinaikos'ta Fatih Terim'in vazgeçilmez isimlerinden olurken, özellikle şampiyonluk turunda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

TERİM'DEN KARAR

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Yunanistan basınından Sportime'da yer alan habere göre Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Samet Akaydin'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunarken oyuncudan da sözlü bir onay aldı. Haberde Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda milli futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ve en kötü ihtimalle yedek kulübesinde bulunabileceğini belirtti.

4 MİLYON EURO...

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Haberde Panathinaikos ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre Samet Akaydin'in bonservisinin alınması durumunda Yunan ekibi sarı-lacivertlilere 4 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Samet Akaydin'in de kariyerine Panathinaikos'ta devam etmek istemesi durumunda Fenerbahçe ile 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek için görüşmelerin yapılabileceği iddia edildi.

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