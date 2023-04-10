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Fenerbahçe'den kiralık olarak gitti, Bundesliga'nın tozunu attırdı! Berisha'nın bonservisini alıyorlar, Sarı-Lacivertliler'e para yağacak

10.04.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralık olarak transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu Mergim Berisha için Augsburg'tan açıklama geldi. Augsburg hocası Enrico Maassen yaptığı açıklamada 'onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den kiralık olarak gitti, Bundesliga'nın tozunu attırdı! Berisha'nın bonservisini alıyorlar, Sarı-Lacivertliler'e para yağacak
Mergim Berisha

Mergim Berisha

ALM Almanya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Augsburg
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Fenerbahçe'de takımdan kiralık olarak gönderilen bazı isimlerin yeni takımlarında gösterdikleri performans alkış toplarken, bu isimlerden biri de Alman ekibi Augsburg'a kiralık olarak gönderilen 24 yaşındaki futbolcu Mergim Berish olmuştu. Bundesliga'da fırtına gibi esen Alman oyuncunun teknik direktörü Enrico Maassen, yaptığı açıklamada Berisha için kalıcı bir anlaşma yapacaklarını söyledi.

HOCASINDAN ÖVGÜ

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Maassen, "Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz." diye konuştu. Maassen, Berisha'nın performansını da överken, "Mergim'in gelişiminden memnunum. Ama bence gelişim açısından hala yapabileceği çok şey var." ifadelerini kullandı.

85 MİLYON TL...

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Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

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Augsburg'ta bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Berisha, Augsburg'taki performansıyla Almanya Milli Takımı'na da davet edilmişti.

2'YE KATLADI!

OIJ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Bundesliga ekibi Augsburg’a 300 bin euro kiralık bedeli karşılığında transfer olan Mergim Berisha’nın piyasa değeri 6 milyon €’dan 12 milyon Euro’ya çıktı.


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