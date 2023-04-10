Fenerbahçe'den kiralık olarak gitti, Bundesliga'nın tozunu attırdı! Berisha'nın bonservisini alıyorlar, Sarı-Lacivertliler'e para yağacak

Fenerbahçe'de takımdan kiralık olarak gönderilen bazı isimlerin yeni takımlarında gösterdikleri performans alkış toplarken, bu isimlerden biri de Alman ekibi Augsburg'a kiralık olarak gönderilen 24 yaşındaki futbolcu Mergim Berish olmuştu. Bundesliga'da fırtına gibi esen Alman oyuncunun teknik direktörü Enrico Maassen, yaptığı açıklamada Berisha için kalıcı bir anlaşma yapacaklarını söyledi.

HOCASINDAN ÖVGÜ

Maassen, "Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz." diye konuştu. Maassen, Berisha'nın performansını da överken, "Mergim'in gelişiminden memnunum. Ama bence gelişim açısından hala yapabileceği çok şey var." ifadelerini kullandı.

85 MİLYON TL...

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Augsburg'ta bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Berisha, Augsburg'taki performansıyla Almanya Milli Takımı'na da davet edilmişti.

2'YE KATLADI!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Bundesliga ekibi Augsburg’a 300 bin euro kiralık bedeli karşılığında transfer olan Mergim Berisha’nın piyasa değeri 6 milyon €’dan 12 milyon Euro’ya çıktı.



