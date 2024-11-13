Fenerbahçe'den kiralık olarak gitti, dönmek için her şeyi yapıyor! Lincoln Henrique'nin en büyük hayali Mourinho

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus döneminde kadrosuna kattığı geride bıraktığımız sezon RB Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique için yeni bir gelişme yaşandı.

KİRALIK GİTMİŞTİ

Başarılı oyuncu, dizindeki çapraz bağların kopmasıyla şanssız bir dönem yaşadı. Lincoln, geçen sezonun devre arasında ülkesinin Bragantino takımına 1 yıllığına kiralandı.

OPSİYONU KULLANILMADI

Brezilyalı futbolcu, burada iyi bir sezon geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, 46 resmi maça çıktı, 6 gol atıp, 4 asist yaptı. Bragantino, 6 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip olsa da Lincoln'ün, 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi bittikten sonra İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Sambacı'nın en büyük hayali, Jose Mourinho'nun kendisine şans vermesi. Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Lincoln, birçok farklı pozisyonda oynayabilmesi ve özellikle duran toplardaki etkinliğiyle, Portekizli teknik adam için iyi bir seçenek olabilir. Sambacı, beklediği şansı bulması halinde Fenerbahçe'de kalabilmek için elinden geleni yapmaya kararlı.