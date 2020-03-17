Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması!

Ülkemizde artan koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya başlanmıştı. Bunun üzerinde tüm spor kulüplerimiz önlemler almaya başladı.

Geçtiğimiz saatlerde Galatasaray'ın Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurmasının ardından Fenerbahçe'den de bir hamle geldi. Sarı lacivertli kulüp Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stadyum ve Müze Turu organizasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

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