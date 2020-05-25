Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.Takımımız, TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır." ifadelerini kullandı.
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