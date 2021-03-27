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ÖZET | Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-76

27.03.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u 76-71 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti.

ÖZET | Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-76

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-71 mağlup etti.

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Jan Vesely, maçın en skorer isim oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 19. galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Olympiakos ise 17. yenilgisini aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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Fenerbahçe Beko
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