Fenerbahçe'den Kuyt bombası

Önümüzdeki sezon yeni bir yapılanma içine girecek olan Fenerbahçe'de büyük değişimler yaşanacak. Sarı-lacivertli kurmaylar teknik direkör Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, teknik heyeti de oluşturmaya başladı.
Fenerbahçe yönetimi teknik heyette bir dönem sarı-lacivertli formayı giymiş ve aidiyet duygusunu yaşayacak isimlerden oluşturmayı düşünürken, ilk olarak Aurelio'nun takıma katılmasıyla birlikte ilk adım atıldı.Tuncay Şanlı'yı da teknik heyete dahil etmeyi düşünen sarı-lacivertlilerde yine bir dönem çubuklu formayı giymiş olan ve disipliniyle taraftarın sevgilisi haline gelmiş olan Dirk Kuyt ismi ön plana çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Hollandalı isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.De Telegraf'ta yer alan haberde; teknik direktörlük konusunda ciddi hedefleri olan Dirk Kuyt'ın 2021-22 sezonundan itibaren ciddi görevlere geleceği yazıldı. Fenerbahçe'de çalışmaya sıcak baktığı öğrenilen Kuyt'un önümüzdeki günlerde kesin kararını vereceği öğrenildi.
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