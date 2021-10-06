Fenerbahçe'den Larin hamlesi

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

LARIN İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

Yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.

2.5 MİLYON EURO + İMZA PARASI

Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi.

"İMZA PARASI VERMEM"

Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi. 2018'de 1 milyon 850 bin Euro bonservisle Beşiktaş'a gelen Larin, özellikle geçen sezonki performansı ile değerini katladı. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanadalı'nın şimdiki değeri 11 milyon Euro.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE

Beşiktaş'la anlaşamayan yıldız oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile dirsek temasına başladı. Larin'in menajerinin Siyah-beyazlı ekiple anlaşılamaması durumunda Fenerbahçe ile görüşeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Larin'in istediği rakamları vermeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.



