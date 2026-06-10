Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaleci: Lucas Chevalier

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ve Önder Özen ikilisinden çılgın kaleci hamlesi! Siyah-beyazlılar, PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 24 yaşındaki Fransız eldiven Lucas Chevalier'nin peşine düştü. L'Equipe, Kartal'ın devrede olduğunu yazarken, Tottenham'ın da pusuya yattığını duyurdu.

KARA KARTAL, PSG’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KALECİSİ LUCAS CHEVALIER’NİN PEŞİNDE!

Yeni sezona teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano’yu getirerek radikal bir başlangıç yapan Beşiktaş, kadro mühendisliğinde de vites yükseltti. Siyah-beyazlılar, kalesini dünya çapında bir isme emanet etmek adına transfer piyasasını sarsacak bir hamleye imza attı. Kara Kartal, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain’in (PSG) Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier’yi radarına aldı.

ÖNDER ÖZEN DEVREDE! ITALİANO İSTEDİ, GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yurt içi kaynaklardan sızan bilgilere göre; Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik patron Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda öncelikli takviye yapılacak bölgeleri belirledi. İtalyan hocanın savunma güvenliği için kaleye elit bir isim istemesi üzerine siyah-beyazlı kurmaylar vakit kaybetmeden harekete geçti.

Fransız basınının amiral gemisi L'Equipe’in geçtiği habere göre ise; Beşiktaş, genç eldivenin durumunu çok yakından izliyor. Maliyet ve oyuncu ikna süreci açısından oldukça çetin geçmesi beklenen bu transfer için siyah-beyazlı yönetimin, Fransız oyuncunun finansal şartlarını öğrenmek adına PSG ile ilk resmi teması kurduğu ve nabız yokladığı bildirildi.

TOTTENHAM DA DEVREDE: TRANSFER SAVAŞI KIZIŞIYOR

Sezon başında Lille'den PSG'ye transfer olan ve Fransız deviyle 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Chevalier’nin transferinde Beşiktaş yalnız değil. Dış basından elde edilen bilgilere göre, Premier Lig ekibi Tottenham da Fransız eldiveni kadrosuna katmak için resmi olarak devreye girdi.

Haberin detaylarında, genç kalecinin takımdan ayrılması durumunda, İstanbul kulüplerinin kendisine sunacağı astronomik maaş tekliflerine rağmen maddi kazançtan ziyade, daha cazip ve vizyoner bir sportif projeyi tercih edebileceği vurgulandı. Bu durum, Beşiktaş yönetiminin oyuncuya sunacağı projenin önemini bir kat daha artırıyor.

SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

PSG formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan 24 yaşındaki Lucas Chevalier, Fransız devinde 26 resmi karşılaşmada eldivenleri giydi. Kalesinde 28 gol gören genç file bekçisi, tam 10 müsabakada ise kalesini gole kapatarak devleşti ve Avrupa'nın en potansiyelli kalecileri arasında yer aldığını kanıtladı.