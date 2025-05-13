SPOR

86
78
58
57
51
50
47
46
46
46
44
43
42
40
38
35
35
20
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den ligde dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri ayrılmayı kabul etti

Gelecek sezon forvette En-Nesyri ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de görüşmeler şimdiden başladı. Faslı oyuncuyu Suudi Arabistan'a göndermek isteyen sarı-lacivertliler, sürpriz bir takas teklifiyle masaya geldi.

Fenerbahçe'den ligde dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri ayrılmayı kabul etti
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda santrfor hattını değiştirme kararı alan Fenerbahçe, Al-Hilal'e En-Nesyri–Mitrovic için En-Nesyri'yi takasta önerdi.

LİGİN EN İYİ GOLCÜSÜ OLARAK GÖSTERİLİYOR

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook_20-_202024-06-10T142323.720

Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.

EN-NESYRI AYRILIĞA SICAK

210225_20Youssef_20En_20Nesyri_20of_20Fenerbahce_20celebrates_201920

Suudi Arabistan'da forma giymeye sıcak bakan En-Nesyri, olası bir takas teklifini kabul edecek. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Faslı golcü, Müslüman olmasından dolayı Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'in ilk transferi resmen belli oldu! Tek telefonla ikna etti ve anlaşma sağladıFatih Terim'in ilk transferi resmen belli oldu! Tek telefonla ikna etti ve anlaşma sağladı
Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecekFenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

Anaokulunda mide bulandıran olay

Anaokulunda mide bulandıran olay

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Fenerbahçe'nin Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı! Napoli, 'hayır' diyemeyecek

Fenerbahçe'den ligde dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri ayrılmayı kabul etti

Fenerbahçe'den ligde dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri ayrılmayı kabul etti

Fatih Terim'in ilk transferi resmen belli oldu! Tek telefonla ikna etti ve anlaşma sağladı

Fatih Terim'in ilk transferi resmen belli oldu! Tek telefonla ikna etti ve anlaşma sağladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.