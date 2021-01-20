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Fenerbahçe'den Luka Stankovski hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.01.2021 12:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak için oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den Luka Stankovski hamlesi

Devre arası transferde Mesut Özil'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha. Sarı lacivertliler, 18 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için kulübü Rabotnicki ile görüşmelere başladı.

Futbola Vardar altyapısında başlayan 1.90 boyundaki Stankovski, Kuzey Makedonya U19 takımında da forma giyiyor. TRT Spor'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcu bu sezon Rabotnicki forması ile çıktığı 15 maçta 7 gol atıp, 2 de asist yaptı. Fenerbahçe devre arası transfer döneminde şimdiye kadar Mesut Özil ve Attila Szalai'yi kadrosuna katarken, Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağırdı.


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