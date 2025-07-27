Fenerbahçe'den Manchester City'ye çıkarma! Kaleci transferi bitti bitiyor...

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesinde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle kaleci pozisyonuna takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Daha önce Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un transferi için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin, şimdi de Alman file bekçisi Stefan Ortega için harekete geçtiği öne sürüldü.

ORTEGA'NIN FORMA GİYME İHTİMALİ DÜŞÜK

Sky Sport'un haberine göre, 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Pep Guardiola'nın yönetimindeki takımda Ederson'un birinci kaleci olması ve Burnley'den James Trafford'un transfer edilmek üzere olması, Ortega'nın forma şansı bulma ihtimalini azaltıyor. Bu durum, Alman kalecinin takımdan ayrılma olasılığını güçlendiriyor.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYMEYE SICAK

Ortega'nın menajerinin, oyuncusuna yeni bir kulüp aradığı ve Premier Lig'den de talipleri olduğu belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe'nin, Ortega'yı kadrosuna katmak için İngiliz kulüpleriyle rekabet edeceği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertlilerin, Ortega'yı kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla düşündüğü ve tecrübeli kalecinin Süper Lig'de forma giyme fikrine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.