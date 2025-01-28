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Fenerbahçe'den Marcus Rashford açıklaması! "Bize önerildi fakat..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 15:20
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'dan Marcus Rashford transferiyle ilgili İngiliz Sky Sports canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Marcus Rashford açıklaması! "Bize önerildi fakat..."

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı bırakılan Marcus Rashford hakkında konuştu.

"RASHFORD HARİKA OYUNCU"

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"Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer oyunculardan biri oynayamaz."

"BİZE ÖNERİLDİ, HAYIR DEDİK"

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"Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedi, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok. Tabii ki bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama Rashford iyi bir oyuncu."

Anahtar Kelimeler:
Marcus Rashford fenerbahçe
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