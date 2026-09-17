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İspanyol devleri İstanbul'a geliyor! Final RAMS Park'ta olacak

İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı son dakika kararı spor kamuoyuna bomba gibi düştü! Dünya devlerinin boy göstereceği İspanya Süper Kupası'nda maçların oynanacağı stadyumlar resmen açıklandı. Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kararla; yarı finaller Chobani Stadyumu ve Tüpraş Stadyumu'nda, şampiyonu belirleyecek büyük final ise Galatasaray'ın mabedi RAMS Park'ta oynanacak!

İspanyol devleri İstanbul'a geliyor! Final RAMS Park'ta olacak
Emre Şen

İspanyol devleri Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dünya markalarının sahne alacağı İspanya Süper Kupası'nda yer yerinden oynadı. Son yıllarda organizasyonu Suudi Arabistan'a taşıyarak devasa gelirler elde eden İspanya Futbol Federasyonu, rotayı bu kez bambaşka bir coğrafyaya çevirerek küresel çapta büyük bir sürprize imza attı.

TARİHİ TURNUVANIN TAKVİMİ VE STATLARI NETLEŞTİ

İspanyol devleri İstanbul a geliyor! Final RAMS Park ta olacak 1

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği organizasyonun resmi detayları duyuruldu. Alınan flaş karara göre, Süper Kupa heyecanı inanılmaz bir stadyum rotasyonuyla futbol şölenine dönüşecek. Dev takımların kozlarını paylaşacağı turnuvanın ilk yarı final mücadelesi 2 Şubat tarihinde Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

DOLMABAHÇE'DE YARI FİNAL HEYECANI!

İspanyol devleri İstanbul a geliyor! Final RAMS Park ta olacak 2

İlk finalistin belli olmasının hemen ardından gözler İstanbul'a, Boğaz'ın incisine çevrilecek. Turnuvanın ikinci yarı final eşleşmesi, 3 Şubat tarihinde Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Dolmabahçe'nin büyüleyici atmosferinde sahaya çıkacak olan İspanyol devleri, adlarını büyük finale yazdırmak için kıyasıya bir savaşa tutuşacak.

KUPA RAMS PARK'TA HAVAYA KALKACAK!

İspanyol devleri İstanbul a geliyor! Final RAMS Park ta olacak 3

Süper Kupa'nın sahibini bulacağı o tarihi gecenin adresi de belli oldu. İspanya'nın en büyüğünü belirleyecek dev final, 6 Şubat tarihinde Galatasaray'ın mabedi RAMS Park'ta oynanacak. Avrupa'nın en ateşli stadyumlarından biri olan RAMS Park'ın böylesine devasa bir organizasyonun finaline ev sahipliği yapacak olması, şimdiden futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Tüm dünyanın gözünün çevrileceği bu tarihi maçlar için biletlerin satışa çıktığı an tükenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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