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Fenerbahçe’den 'Mesut Ol' kampanyası

23.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Fener Ol' kampanyası yerine 'Mesut Ol' kampanyası başlattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç göreve geldiği 2018 yılından bir süre sonra kulübün ekonomik durumunun sıkışık olmasından dolayı taraftarlardan yardım isteyerek 'Fener Ol' kampanyası başlatmıştı.

Kampanya kapsamında moderatörlüğünü Acun Ilıcalı’nın yaptığı 'Fener Ol' gecesi düzenlenmişti. Sarı lacivertli takım, organizasyon sürecinde 35 milyon Euro gelir elde etmişti.

Fenerbahçe’yi örnek alan Beşiktaş ve Galatasaray da yardım kampanyası yaptı.

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil’i kadrosuna katmak üzere olan sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç bu kez de taraftardan 'Mesut Ol' yazıp 1907’ye göndererek kulübe destek olmalarını istedi.

"TARAFTARLARIMIZ SÜRECE DAHİL OLDULAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada taraftardan yardım kampanyasına katılmalarını isteyerek, “Fenerbahçe taraftarı inandı, çok büyük beklentisi var. İnşallah Mesut da o beklentinin karşılığını verir. Yakın zamanda bir imza törenimiz olacak. Tabii karantina kurallarını yerine getirip, açıkta kalan şartları da sonuçlandırıp resmiyete dökülmesi lazım. Hiçbir transfer imzaları atılmadan resmiyete kavuşmamıştır. Ama bu transferin detaylarını da bu transfere katkı sağlayanların da katma değer sağlayanların da kimler olduğunu, nasıl olduğunu zamanı gelince anlatacağız. Taraftarlarımızdan bir ricam var; lütfen desteklemeye devam etsinler. Tabii maddi desteğe de ihtiyacımız var, formalara büyük bir teveccüh olacağını da biliyorum, inanıyorum ama imza gününde de ‘Hadi bir rekor daha kıralım.’ diyeceğim ve Fener Ol SMS kampanyasını.

İmza gününde şu an için söylemiyorum. İmzaların atılacağı gün belki de o gün 300, 400 500 bilemediniz 1 milyon ama bu katkının da bizim için çok büyük katkısı olur. Bunu da söylemek istiyorum. Neden bunları söylüyorum? Taraftarımız, diri, duru, hazır, dinamik bir şekilde sürece dahil oldular. Bu dahil olmalarını da devam ettireceğiz. Bu şekilde de az önce ifade ettiğim gibi bu büyük markanın tüm Fenerbahçemize, ülkemize, ülke futbolumuza kazandırılmasında taraftarlarımızın da çorbada tuzu olacağına cani gönülden inanıyorum. Onların hepsine şükürler olsun, teşekkür ediyorum. Böyle bir camianın, böyle bir taraftarın başkanı olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. 'Mesut Ol' kampanyası resmi siteden de duyuruldu. Özellikle Fenerbahçe bu kampanyadan Mesut Özil’in gelişi ile birlikte büyük bir ekonomik gelir sağlamayı hedefliyor" demişti.

Fenerbahçe’de Mesut Özil’in imza töreni heyecanı yaşanmaya başlarken aynı zamanda 'Mesut Ol' kampanyası sayesinde taraftarların ekonomik desteği ile büyük bir ekonomik girdiyi kulübe sağlamayı hedefliyor.

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