Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma mesajı

Sarı-lacivertli kulübün resimi sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
(İHA)
Fenerbahçe antrenmanını tamamladı
Trabzonspor'dan test açıklaması
Yıldız futbolcu yere tükürdüğüne pişman oldu!
İtalya'da koronavirüs krizi!
Arda Turan imzayı atıyor!
Trabzonspor'dan KAP bildirimi
Acun Ilıcalı'dan gündem yaratacak sözler!
Caner Erkin transferinde sürpriz talip!
Urgancılar'dan mali durum açıklaması
Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!
Avrupa devlerinin transfer yarışı
Süper Lig için karar veriliyor
Bremen'de golsüz karşılaşma
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum