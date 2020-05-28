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Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma mesajı

Sarı-lacivertli kulübün resimi sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

(İHA)

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