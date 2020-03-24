Fenerbahçe'den milli boksör Serhat Güler hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den milli boksör Serhat Güler hakkında yeni bir açıklama yayınlandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, "Testi pozitif çıkan milli sporcumuz Serhat Güler, Bağcılar'da hastanede, en son çıkan tahlillerinde sağlık durumu çok iyi, tahlilleri temiz çıkmış, 2-3 gün sonra evine göndereceğiz demişler." açıklamasını yapmıştı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den açıklama: "Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibariyle sporcumuz Serhat Güler’de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Sergen Yalçın'ın test sonucu açıklandı!
Erdoğan'dan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun telefonu!
Galatasaray istedi Beşiktaş transfer ediyor!
Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye dönüyor!
Derbideki gazetecilere koronavirüs testi!
Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'dan Real Madrid'e taziye mesajı
Şenol Güneş'ten Fatih Terim mesajı
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi!
Kruse'den koronavirüs açıklaması! "Aptalca..."
Caleb Ekuban'ı %53'ü istemiyor!
Merih Demiral koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum