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Fenerbahçe'den Napoli'ye transferiyle ses getirmişti! Kim Min-Jae, Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi...

02.06.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli’nin sezon başında Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. Napoli’nin 33 yıl sonra şampiyonluk elde etmesinde büyük katkısı olan Kim Min-Jae, İtalya’da yılın stoperi seçildi. Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla İtalya Serie A’da 35, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 9, İtalya Kupası’nda da 1 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transferiyle ses getirmişti! Kim Min-Jae, Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, bu sezonun en iyi defans oyuncusu seçildi.

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Serie A'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Napoli'nin lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rolü olan isimlerden 26 yaşındaki stoperin, 2022-2023 sezonunun en iyi defans oyuncusu olarak seçildiği belirtildi.

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Paylaşımda Kim için, "Etkileyici bir çıkış, tebrikler" ifadesi kullanıldı.

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Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

Serie A'da dün de Luciano Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırması sebebiyle yılın teknik direktörü ödülüne layık görülmüşt

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